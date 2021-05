Bielorussia: Casa Bianca esclude coinvolgimento della Russia in dirottamento aereo Ryanair

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca non crede che la Russia sia stata coinvolta nel dirottamento dell'aereo Ryanair Atene-Vilnius da parte delle autorità bielorusse. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki. "Non ho fornito alcuna indicazione che avessimo quella visione ieri e che non è cambiata", ha spiegato Psaki rispondendo ad una domanda di un giornalista quando gli è stato chiesto se il presidente Joe Biden ritiene che la Russia abbia potuto avere un ruolo nel dirottamento. All'inizio di questa settimana, il ministro degli Esteri britannico Dominic Raab ha affermato che "è difficile credere che la Russia non sia stata coinvolta, almeno per acquiescenza, nell'incidente dell'aereo". (Nys)