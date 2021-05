Americhe: Costa Rica entra ufficialmente nell’Ocse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Costa Rica è divenuto ufficialmente il 38esimo paese dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). “Siamo felici di dare il benvenuto alla Costa Rica alla famiglia dell’ocre, ius un’epoca che il multilateralismo è più importante che mai”, ha detto il segretario generale, Angel Gurria, a conclusione dell’iter che il paese centroamericano aveva avviato nel 2015. La Costa Rica diviene così il quarto paese latinoamericano a entrare nell’organismo dopo Messico, Cile e Colombia. In un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter, il presidente Carlos Alvarado ha impegnato il paese a perseguire “politiche pubbliche di alto standard”, ringraziando i suoi predecessori, Luis Guillermo Solis e Laura Chinchilla, per aver lavorato all’obiettivo. (segue) (Mec)