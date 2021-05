'Ndragheta: Bonafede (M5s), arresto Morabito fatto importantissimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’arresto in Brasile di Rocco Morabito, il secondo latitante più ricercato d’Italia dopo Matteo Messina Denaro, "è un fatto importantissimo". Lo sottolinea su Facebook l'ex ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. "E' un risultato raggiunto grazie a un’operazione congiunta dei carabinieri del Ros con Interpol, polizia federale brasiliana e l'Fbi statunitense", aggiunge il deputato M5s per poi concludere: "La lotta a tutte le mafie non deve conoscere tregua e, ancora una volta, unisce anche le forze e le energie di diversi Paesi". (Rin)