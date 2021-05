Usa: Blinken, ingresso Costa Rica nell'Ocse è forte segnale di fiducia nell'economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, si è congratulato con la Costa Rica, divenuto oggi ufficialmente 38esimo paese membro dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo (Ocse). "Mi congratulo con il Costa Rica per il rigore nell'affrontare i vari requisiti per l'adesione", ha scritto Blinken in una nota, secondo cui il via libera concesso dall'organismo, al termine di "un vasto impegno pluriennale per allineare le politiche economiche alle raccomandazioni" statutarie rappresenta "un forte segnale di fiducia nell'economia costaricana". Blinken sottolinea che la "Costa Rica ha fatto passi da gigante nel controllare il suo deficit fiscale, pur nel difficile contesto della Covid-19". (segue) (Nys)