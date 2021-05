Usa: Blinken, ingresso Costa Rica nell'Ocse è forte segnale di fiducia nell'economia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I paesi membri dell’Ocse avevano formalmente invitato il paese a unirsi a maggio del 2020, dopo il buon esito delle revisioni operate da 22 commissioni incaricate di analizzarne i vari parametri. Alla Costa Rica, come in analoghi processi, è stato chiesto di introdurre riforme utili a sintonizzarsi sulle pratiche e gli standard dei paesi Ocse: tra queste, si contano una riforma sulle politiche per la concorrenza, l’esordio di nuovi metodi e sistemi di statistica nazionale, un registro sugli azionisti per offrire maggiori garanzie di trasparenza fiscale e l’introduzione della responsabilità penale per le imprese su fatti di corruzione all’estero. (Nys)