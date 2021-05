Appalti: Rampelli (Fd'I), massimo ribasso incompatibile con lavori a regola d'arte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rampelli ha proseguito: "Fermare l'ecatombe di incidenti sui luoghi di lavoro, fermare le infiltrazioni della criminalità nelle opere pubbliche, fermare l'esplosione di subappalti è piuttosto verificare che gli appaltatori paghino le piccole aziende che spesso fanno fallire. Dal decreto legge Semplificazione si richiede di eliminare passaggi amministrativi inutili o bizantini, di accelerare i processi, velocizzare le autorizzazioni, non di alterare le procedure di gara per favorire qualcuno. L'Italia - ha concluso il deputato - deve riprendere il gusto a fare le cose fatte bene". (Com)