- "La costanza con cui le autorità giudiziarie stanno lavorando e tante persone comuni stanno sostenendo la causa di Giulio Regeni sono nutrimento per la speranza che alla fine di questo lungo e doloroso percorso si trovino verità e giustizia". Lo afferma in una nota la senatrice Tatjana Rojc (Pd) dopo il rinvio a giudizio per i quattro 007 egiziani accusati del rapimento e della morte di Giulio Regeni. (Com)