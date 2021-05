Vaccino: Crippa (M5s), nostra proposta su brevetti e licenze condivisa da Draghi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al termine del Consiglio europeo di Bruxelles il premier Mario Draghi ha annunciato che la Commissione europea sta lavorando a una ipotesi riguardante i vaccini, che prevede la sospensione temporanea e circoscritta dei brevetti e con il conferimento obbligatorio delle licenze nei momenti di maggiore emergenza. Siamo soddisfatti che la linea del Movimento cinque stelle abbia aperto un varco anche in Europa". Lo dichiara in una nota Davide Crippa, capogruppo del Movimento cinque stelle alla Camera. "Un lavoro che stiamo portando avanti con diversi atti parlamentari e in particolare con la mozione approvata alla Camera della deputata Angela Ianaro, che impegna il governo ad agire nelle sedi europee per la sospensione temporanea dei brevetti e la proposta di legge sulle licenze obbligatorie dell'ex ministra della Salute Giulia Grillo. Inoltre insieme al capogruppo del Senato, Ettore Licheri, abbiamo inviato una lettera alle forze politiche di maggioranza e opposizione, chiedendo di sostenere il nostro appello al premier, affinché l'Italia sia parte attiva nel promuovere, anche in virtù della presidenza italiana del G20, questa nostra proposta sulla sospensione temporanea dei brevetti, ricorrendo al regime delle licenze obbligatorie. Ora l'Europa prosegua in questa direzione: incrementare la produzione del vaccino garantendone una diffusione più equa tra Paesi", conclude. (Com)