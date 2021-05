Usa-Russia: Casa Bianca, Biden e Putin discuteranno di questioni "difficili" come Ucraina e Bielorussia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden si aspetta di discutere questioni "difficili" durante il suo prossimo incontro con il presidente russo Vladimir Putin a Ginevra il 16 giugno. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki, chiarendo che i due leader discuteranno di diverse questioni, tra cui la situazione in l'Ucraina, "l'incidente" dell'aereo Ryanair in Bielorussia. "Ci aspettiamo che dedicheranno una discreta quantità di tempo alla stabilità strategica, dove l'agenda del controllo degli armamenti segue l'estensione" del Trattato di riduzione delle armi strategiche (Nuovo Start), ha affermato Psaki. "Il presidente solleverà anche il tema l'Ucraina, sottolineando il sostegno dell'America alla sovranità e integrità territoriale dell'Ucraina, e pianificherà anche di sollevare la questione della Bielorussia e trasmettere le nostre gravi preoccupazioni come ha fatto ora pubblicamente", ha aggiunto la portavoce. (segue) (Nys)