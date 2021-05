Usa-Russia: Casa Bianca, Biden e Putin discuteranno di questioni "difficili" come Ucraina e Bielorussia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti non prevedono che il prossimo incontro risolverà tutte le differenze esistenti tra i due Paesi, "ma lo vedono ancora nel loro interesse", ha dichiarato ancora Psaki. "Non vediamo questo incontro come un'opportunità per parlare solo di tutto ciò su cui siamo d'accordo, lo vediamo come un'opportunità diplomatica per gli Stati Uniti, che è nel nostro interesse nazionale, che è quello di trasmettere le aree in cui non siamo d'accordo, di avere una conversazione sulle preoccupazioni che abbiamo e anche di cercare un percorso più stabile e prevedibile in avanti", ha chiarito. "Non ci aspettiamo che tutto si risolva alla fine di questo incontro, ma pensiamo che sia nel nostro interesse avere l'incontro, motivo per cui lo abbiamo proposto al presidente", ha concluso la portavoce. (Nys)