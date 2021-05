Regeni: M5s, giustizia più vicina ma adesso Egitto collabori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi è una giornata "importante per chi in questi lunghissimi cinque anni dalla brutale uccisione di Giulio Regeni si sta battendo contro ogni tentativo di oblio. Malgrado le azioni di depistaggio da parte dell'Egitto, infatti, grazie all'ottimo lavoro della procura di Roma, la verità sta emergendo forte e chiara. Non smetteremo mai di invocare giustizia per Regeni". Lo dichiarano in una nota le deputate e i deputati del Movimento cinque stelle in commissione Esteri, a proposito del rinvio a giudizio dei 4 esponenti dell'intelligence egiziana accusati di aver torturato e ucciso Giulio Regeni. "A oggi, però, l'Egitto non ha ancora fornito l'elezione a domicilio degli 007 egiziani rinviati a giudizio decidendo così, di fatto, di non collaborare con la giustizia italiana. Questo non è più tollerabile" concludono. (Com)