Comuni: Manzo (M5s), sì a proposta Castelli, Fondo strutturale in prossima legge di Bilancio

- Teresa Manzo, capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Bilancio alla Camera, dichiara: "Auspichiamo che tutte le forze politiche convergano sull'obiettivo formulato dalla viceministra Laura Castelli: costruire per la prossima legge di Bilancio una resa strutturale del Fondo per i Comuni in difficoltà economica. Sosteniamo questa impostazione - prosegue la parlamentare in una nota -, tenuto conto della riproposizione costante di questo fondo negli ultimi anni. Le risorse stanziate dovranno essere utilizzate per diminuire il disavanzo, scongiurando, quindi, il taglio di servizi strutturali per i cittadini. Bisogna ripartire dai Comuni perché rappresentano il cuore pulsante del nostro Paese". (Com)