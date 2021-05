© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNEConferenza stampa della Lista "Beppe Sala Sindaco". Sono presenti Martina Riva, Emmanuel Conte e Enrico Fedrighini. Partecipa anche il Sindaco.Monte Stella di Milano (entrata dal Giardino dei Giusti), (ore 13.00)Gli assessori Lorenzo Lipparini (Partecipazione e Cittadinanza attiva) e Filippo Del Corno (Cultura) prendono parte all'inaugurazione dell'Officina della Partecipazione e della Creatività.Iss Cremona, viale Marche, 71 (ore 11.00)REGIONEPunto stampa della vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti, al termine della sua visita allo Ieo, l'Istituto europeo di oncologia.Ieo, via G. Ripamonti, 435 (dalle 11.00 alle 12.30)L'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, interviene alla seduta della Commissione speciale antimafia, anticorruzione, trasparenza e legalità del Consiglio regionale della Lombardia.diretta streaming sul sito del Consiglio regionale della Lombardia (ore 16.30)Gli assessori regionali Fabio Rolfi (Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi) e Massimo Sertori (Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni) intervengono al webinar "Montagna e sistema rurale: la strategia Arest", promosso dall'Unione nazionale Comuni comunità enti montani (Uncem) della Lombardia.Diretta streaming sulla Piattaforma Zoom (ore 17.00)VARIEConferenza stampa Evento Speciale 2021 del Salone del Mobile.Milano.Triennale di Milano, viale Alemagna, 6 (ore 11.00)MONZAPresentazione della convenzione tra l'Università di Milano-Bicocca e Farma.Co.M. S.p.A. di Monza. Intervengono il sindaco di Monza ,Dario Allevi, l'assessore all'Istruzione, università, ricerca, innovazione e semplificazione della Regione Lombardia, Fabrizio Sala, la rettrice dell'Università di Milano-Bicocca, Giovanna Iannantuoni e il presidente della Farma.Co.M. Monza Vito Potenza.Comune di Monza - Sala del Consiglio, piazza Trento e Trieste (ore 11.00) (Rem)