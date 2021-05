© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera definitivo da parte dell'Aula della Camera con 311 sì, 47 no e due astenuti al decreto recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti Sars-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici. Il provvedimento era stato già approvato dal Senato. (Rin)