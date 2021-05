Cinema: Tulipani di seta nera, i finalisti del festival

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, in diretta social dalla Casa del Cinema di Roma, sono stati presentati i finalisti che si contenderanno la XIV edizione del Festival internazionale del Film Corto Tulipani di seta nera, che si svolgerà a Roma, presso il Cinema Giulio Cesare, dal 3 al 6 giugno prossimi. All'incontro hanno partecipato, oltre al Presidente del Festival Diego Righini, i direttori artistici Grazia Di Michele (SocialClip), Paola Tassone (Cortometraggi) e Mimmo Calopresti (Documentari); il responsabile della Sezione Estera Dundar Kesapli; Nino Celeste (giuria SocialClip), Flavia Perina (presidente Giuria Documentari) e il vicepresidente della Sezione Cortometraggi Fulvio Firrito (Rai Cinema). Presenti anche Pino Insegno ed Elena Ballerini, che condurranno il Gala Televisivo nel corso del quale saranno premiati i vincitori di questa edizione. Annunciate anche le nomination per il Miglior Corto Straniero, Miglior Corto di Animazione, Sezione COndiVIDiamo Diversità (sul tema Covid 19) e Sezione Tulipani Fuoriclasse - Talenti in Erba (premio per le scuole). Nel cast delle opere in finale, spiccano alcuni volti molto amati del piccolo e grande schermo, quali Luisa Ranieri (L'Affitto), Angela Finocchiaro (Verdiana), Beppe Carletti (Gocce di Luce), Francesca Rettondini (Il Cioccolatino), Ludovico Fremont e Nini Salerno (The Hole) e Saverio Deodato (Capolinea). Realizzato dall’associazione di promozione sociale “Università Cerca Lavoro”, su idea di Paola Tassone, il Festival promuove il lavoro di autori provenienti dall'Italia e dall'estero che, attraverso le immagini, rappresentano non il semplice racconto di una diversità, ma l’essenza stessa della diversità e della fragilità, delle persone e dei luoghi, valorizzandone i molteplici aspetti ed esprimendoli attraverso l'arte cinematografica, che da sempre ha dato voce alle lotte per l’ecologia e l’emarginazione, con pensieri, opinioni e sentimenti. Un Festival della transizione ecologica e sociale, la cui principale "mission" è quella di creare una nuova società solidale, una comunità sensibile ed integrata che impari a sostenere i più deboli e a rispettare l'ambiente che la circonda. Partner istituzionali e culturali della manifestazione sono il ministero della Cultura, il ministero della Transizione ecologica, la Regione Lazio, Rai Cinema Channel e Rai per il Sociale, Roma Lazio Film Commission, Anac, insieme ad Amnil, Asvis, Enit, Ens, Inail e Fondazione Univerde. (Com)