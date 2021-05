Medio Oriente: arrivato nella Striscia di Gaza secondo convoglio di aiuti dall'Egitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo governativo egiziano "Tahya Misr" ha annunciato che il secondo convoglio di aiuti umanitari per la ricostruzione e i beni di prima necessità per la popolazione che abita la Striscia di Gaza è arrivato al valico di Rafah. Il Fondo ha dichiarato in un comunicato che il convoglio è giunto nel contesto dell'iniziativa intrapresa dal presidente egiziano Abdel Fattah Al-Sisi per ricostruire gli edifici colpiti dai bombardamenti a Gaza. Sono quindi giunti 20 container carichi di oltre 500 tonnellate di materiali edili e prodotti sanitari. Il fondo ha affermato che il primo convoglio che è entrato nella Striscia di Gaza trasportava oltre 3 mila tonnellate di generi alimentari, tra cui verdure, pollame e frutta, oltre a materassi, tappeti, coperte, disinfettanti, mascherine, vestiti e medicine. (Cae)