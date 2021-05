Roma 2021: Gualtieri, Raggi dica se è d'accordo su commissari per tranvie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vogliamo sapere se l'amministrazione Raggi sostiene la nostra proposta" di istituire due commissari di governo "per salvare le tranvie, che rischiano di perdere le risorse del Recovery se non si riusciranno a spendere i soldi. E quindi servono i commissari. A partire dal progetto della Tva". Lo ha detto il candidato del Pd alle primarie del centrosinistra Roberto Gualtieri in occasione dell'assemblea pubblica degli iscritti del Partito democratico romano alla Città dell'Altra Economia. "Invece non ci piace l'idea di mettere le rotaie su via dei Fori imperiali", ha concluso.(Rer)