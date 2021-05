Roma: Gualtieri, Raggi fa una spruzzata di lavori facili e si aprono le voragini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello sull'amministrazione Raggi "è un bilancio completamente fallimentare, oggi l'ennesima voragine inghiotte le macchine e l'amministrazione fa campagna elettorale con una spruzzata di lavori facili e tardivi, fa la romanella, dopo che per anni non si è occupata della città". Lo ha detto il candidato del Pd alle primarie del centrosinistra Roberto Gualtieri in occasione dell'assemblea pubblica degli iscritti del Partito democratico romano alla Città dell'Altra Economia." È mancata una strategia di sviluppo di questa città, la sinergia con la Regione Lazio, è mancata la capacità di progettare il futuro", ha concluso. (Rer)