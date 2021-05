Usa: sparatoria a Minneapolis durante commemorazione per morte di George Floyd, un ferito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una persona è stata ricoverata in ospedale per le ferite riportate dopo che è scoppiata una sparatoria a Minneapolis, vicino al luogo in cui George Floyd è morto un anno fa. Lo riferisce l'emittente televisiva statunitense "Fox News", secondo cui almeno due raffiche di colpi di arma da fuoco sono state udite questa mattina proprio nei pressi del luogo della morte di Floyd. Secondo quanto dichiarato da un portavoce del dipartimento di polizia di Minneapolis "un veicolo sospetto è stato visto per l'ultima volta lasciare l'area a un ritmo elevato". Successivamente una persona si sarebbe recata in un ospedale locale ma non sarebbe in pericolo di vita. La sparatoria è avvenuta mentre era in corso una commemorazione per il primo anniversario della morte di Floyd. (Nys)