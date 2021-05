Roma 2021: Gualtieri, giudizio su Raggi inappellabile, ha fallito e tradito promesse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il giudizio dell’attuale amministrazione Raggi è inappellabile perché ha fallito e tradito le promesse di cambiamento fatte cinque anni fa ai romani". Lo ha detto il candidato del Pd alle primarie del centrosinistra Roberto Gualtieri in occasione dell'assemblea pubblica degli iscritti del Partito democratico romano alla Città dell'Altra Economia. "Siamo in una situazione particolare e noi da qui insieme lanciamo la sfida più importante dei dem di Roma - ha aggiunto -. La sfida per la salvezza e il rilancio di Roma, che vive da anni un declino tragico". Gualtieri, rivolgendosi agli iscritti, ha sottolineato: "Sento tutto l’onore e la responsabilità che mi state affidando candidandomi a sindaco di Roma per la comunità del Pd e proverò a farlo con l’umiltà e l’impegno necessari. Cercherò di affrontare questa sfida con umiltà e orgoglio. Fare il sindaco di Roma sarà un compito duro che comprende una scelta di vita. So che non sarò solo - ha concluso - perché la nostra unità è il valore nella sfida". (Rer)