Roma 2021: Gualtieri, Raggi non usi denaro pubblico per campagna elettorale

- "La nostra sarà una campagna all'insegna del rispetto e dell'ascolto. Ma chiediamo rispetto per i romani e le romane e di non usare i soldi pubblici per pagare la comunicazione elettorale della sindaca. Il Campidoglio non usi soldi pubblici per finanziare la campagna elettorale di Raggi". Lo ha detto il candidato del Pd alle primarie del centrosinistra Roberto Gualtieri, a margine dell'assemblea pubblica degli iscritti del Partito democratico romano alla Città dell'Altra Economia. (Rer)