- La Slovenia presiederà il Consiglio dell'Unione europea "in un momento cruciale, perché dobbiamo dare il via alla nostra ripresa". Lo scrive su Twitter il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, che oggi ha avuto un colloquio in videoconferenza con il presidente del Parlamento sloveno, Igor Zorgic. "Il Parlamento europeo è pronto per una proficua collaborazione", aggiunge Sassoli.(Beb)