Bielorussia: Castaldo-Lupo (M5s), Adr accolga proposta esporre foto Protasevich

- “Accogliamo con estremo piacere la proposta del Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli di esporre, nei principali scali aeroportuali europei, una foto del giornalista dissidente bielorusso, Roman Protasevich, arrestato mentre si trovava sul volo Ryanair dirottato a Minsk. Il segnale che daremmo sarebbe forte e univoco nel dimostrare la nostra solidarietà e il nostro sostegno”. Lo dichiarano il Vicepresidente del Parlamento europeo Fabio Massimo Castaldo e la senatrice Giulia Lupo. “Siamo convinti di poter contare sulla sensibilità di Aeroporti di Roma, alla quale va il nostro plauso per l’impegno e la disponibilità nell’emergenza sanitaria, anche nel confermare il tradizionale impegno dell’Italia e della nostra Capitale sulla difesa dello Stato di diritto, della legalità internazionale e dei diritti umani: mai come in questo momento i popoli europei devono riscoprirsi comunità di destino e di valori”, concludono i due esponenti del Movimento 5 Stelle. (Res)