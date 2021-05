© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, ha avuto oggi a Bruxelles un "scambio costruttivo" con il premier sloveno Janez Jansa in vista dell'inizio della presidenza di turno slovena del Consiglio dell'Unione europea. "Abbiamo discusso le priorità della prossima presidenza del Consiglio. Non vedo l'ora di lavorare con voi per stimolare la ripresa dell'Europa", scrive Sassoli su Twitter. (Beb)