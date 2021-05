Lodi: Anzaldi (Iv), Di Maio e Conte chiedano scusa per "mostrificazione" Uggetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Simone Uggetti nel 2016 era sindaco di Lodi. Fu arrestato dopo un esposto rivelatosi infondato. Il Movimento 5 stelle lo 'mostrific'ò con foto segnaletiche e attaccò contro 'l'epopea di arrestati Pd', usando l'inchiesta in campagna elettorale per le comunali e per il Referendum costituzionale. Oggi, dopo 5 anni, Uggetti viene assolto da tutte le accuse perché il fatto non sussiste. Di Maio, Conte, Di Battista, Crimi, neoalleati del Pd, chiederanno scusa per quella campagna vergognosa e indecente? Chiederanno scusa a Uggetti per averlo massacrato calpestando innanzitutto la giustizia e la presunzione di innocenza (che per loro sembra valere solo quando sono indagati sindaci ed esponenti M5s)?". Lo scrive su Facebook il deputato di Italia Viva Michele Anzaldi. (Com)