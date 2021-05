Toscana: Mazzeo, riders non sono algoritmo ma lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono felice e anche emozionato. È un risultato che non era scontato. Da quando sono diventato presidente del Consiglio regionale mi sono posto sempre l’obiettivo di dare voce a chi ha meno voce. Oggi un fattorino o un rider viene visto come un algoritmo, ma in realtà è una persona, un lavoratore, e come ogni lavoratore noi dobbiamo offrirgli più diritti, a partire da quelli basilari che oggi in questo settore mancano come quello della salute e della sicurezza”. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, a margine dei lavori d’aula subito dopo l’approvazione della proposta di legge per la tutela e la sicurezza dei rider di cui è primo firmatario. “Sono orgoglioso – ha aggiunto Mazzeo - perché la Toscana è la prima Regione d’Italia ad aver approvato una legge di questo tipo, che spero possa essere esportata anche in tutte le altre Regioni, per garantire maggiore controllo, maggiore sicurezza e offrire tutele a queste ragazzi e questi ragazzi che ci accompagnano nella nostra vita. Ecco, oggi il Consiglio regionale ha fatto quello che è chiamato a fare: dare diritti a chi diritti non ne ha”. (Ren)