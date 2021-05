Incidente funivia: Nastri (Fd'I), fare chiarezza su cause e responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Su quanto accaduto sulla Funivia che da Stresa porta alla cima del monte Mottarone va fatta rapidamente chiarezza attraverso la costituzione di una commissione d'inchiesta che accerti responsabilità. Le recenti manutenzioni, oltre a quella straordinaria del 2016, impongono che sia chiarita la dinamica dell'incidente". Lo ha detto il senatore di Fratelli d'Italia, Gaetano Nastri, intervenendo in Aula al Senato sull'incidente sul monte Mottarone. "Senza escludere che la lunga interruzione della funzionalità dell’impianto di risalita rispetto al costante e regolare utilizzo dovuto al Covid, possa aver avuto un'incidenza nella terribile tragedia - ha aggiunto -. Sono tutti temi all'attenzione della magistratura e mi auguro che possano portare ad accertare le cause e le responsabilità. Rimane, comunque, il profondo cordoglio e la commozione per quelle vite spezzate in un giorno che doveva essere di feste e che invece si è trasformato in un dramma".(Com)