Lavoro: Delmastro, governo accoglie proposta Fd'I per limitare licenziamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Fd'I, Andrea Delmastro, rileva che "è stata accolta dal governo la proposta di Fratelli d'Italia che prevede anche per le società in amministrazione straordinaria di poter fare ricorso alla Cassa integrazione guadagni ordinaria, senza sostenere gli oneri previsti per legge. Agevolazioni economiche - prosegue il parlamentare in una nota - che potrebbero fungere da paracadute alle migliaia di licenziamenti paventati dalle imprese a seguito della pandemia prolungata. Questa vittoria di Fratelli d'Italia conferma la grande responsabilità del lavoro che portiamo avanti da opposizione in Parlamento". Delmastro aggiunge: "Proposte concrete ed efficaci per gli italiani tanto da mettere in crisi l'unità di questa maggioranza variegata. Il ministro Orlando, nelle sue dichiarazioni trionfalistiche, omette di ricordare di chi sia la paternità di questa proposta. Fosse per lui staremmo ancora a caro amico". (Com)