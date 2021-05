Pensioni: Toffanin (FI), sconcertante lettera Inps a deceduto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La lettera inviata dall'Inps a un cittadino deceduto è sconcertante. Se fosse vera, ci troveremmo di fronte a una vicenda a dir poco surreale. Stando a quanto riportato dalla stampa, la missiva avrebbe per oggetto la decadenza del diritto alla pensione di cittadinanza e la motivazione sarebbe proprio l'avvenuto decesso del titolare nonché destinatario della comunicazione". Lo afferma, in una nota, la senatrice di Forza Italia, Roberta Toffanin, vicepresidente della Commissione Finanze e Tesoro e responsabile nazionale del Dipartimento lavoro di Forza Italia. "Ci auguriamo - aggiunge - si tratti di una fake news, anche perché l'Inps avrebbe invitato il defunto a recarsi personalmente presso gli uffici dell'istituto per ulteriori chiarimenti. Resta l'imbarazzo per il silenzio da parte dell'Istituto di previdenza, che non fa ben sperare. Si tratterebbe solo dell'ultimo e certamente il più avvilente episodio a testimonianza dell'incapacità gestionale dei servizi Inps su cui è necessario intervenire con urgenza. Ho presentato un'interrogazione al ministro del Lavoro per chiedere se la questione riportata dalla stampa corrisponda al vero e, in caso affermativo, per avere spiegazioni sull'accaduto e conoscere quali iniziative e provvedimenti il Ministro intenda intraprendere nei confronti dei responsabili e dei vertici dell'Inps". (Com)