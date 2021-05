Latina: ai domiciliari continua a spacciare, 46enne trovato con hashish e cocaina arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continua a spacciare nonostante è ai domiciliari. Per questo un 46enne di Latina è stato arrestato ieri dai carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile del locale comando che nel corso di un controllo nella sua abitazione lo hanno trovato in possesso di 13,5 grammi di hashish e 12 cocaina oltre a un bilancino di precisione e materiale idoneo al confezionamento. Il 46 enne è stato arrestato e messo a disposizione dell'Autorità giudiziaria in attesa del giudizio direttissimo previsto per domani. (Rer)