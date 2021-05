Comuni: Pagano (FI), sì a distacco Montecopiolo e Sassofeltrio da Marche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi mettiamo finalmente fine ad una vicenda lunga ben 14 anni quando i cittadini di due piccoli comuni delle Marche, Montecopiolo e Sassofeltrio, chiesero con un referendum di poter appartenere alla Regione Emilia Romagna. Si sono susseguiti anni durante i quali non è stato dato un bell'esempio di buona amministrazione e purtroppo anche di incredibile atteggiamento ostruzionistico della Regione Marche. Auspico, pertanto, che oggi si dia seguito alla libera volontà dei cittadini di Montecopiolo e Sassofeltrio di staccarsi dalle Marche, possibilità prevista dalla Costituzione". Lo ha detto in Aula il senatore di Forza Italia Nazario Pagano durante l'esame del provvedimento con cui si dispone il distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio. (Com)