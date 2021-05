Comuni: Romagnoli (M5s), rispettare volontà cittadini Montecopiolo e Sassofeltrio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi in Aula al Senato ho posto l'attenzione sulla delicata questione del passaggio dei comuni marchigiani di Montecopiolo e Sassofeltrio all'Emilia Romagna. Premesso che è giunto il momento di concretizzare la volontà dei cittadini di questi due comuni, si dovrebbe tuttavia discutere su come organizzare e gestire tutti i territori nel migliore dei modi, sempre". Lo ha detto il senatore marchigiano del Movimento 5 Stelle Sergio Romagnoli. "Se ci si fosse preoccupati dei territori, razionalizzando e ottimizzando i servizi, non ci saremmo trovati a ragionare del distacco di questi comuni. Marche, Emilia-Romagna o qualsiasi altra regione, non conta: la dignità e la qualità di vita delle persone deve essere avanti a tutto - ha aggiunto -. Ad ogni modo, per il Movimento 5 Stelle non si può pensare di disattendere un referendum popolare con un esito già definito per cercare di limitare i danni della cattiva politica decennale precedente. Sarebbe gravissimo poiché l'esito referendario è stato già colpevolmente disatteso per 14 anni".(Com)