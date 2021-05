Omofobia: Laforgia (Leu), 170 audizioni sono provocazione, ricorriamo ad articolo 77

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le 170 audizioni disposte dal presidente Ostellari "sono una provocazione. La Lega cerca, ancora una volta, di ostacolare il percorso del ddl Zan, per impedirne l'approvazione. Ma l'Italia ha bisogno di una legge contro i reati anche d'odio e se necessario siamo pronti a ricorrere all'articolo 77 del Regolamento per portare il provvedimento in Aula". Lo scrive in una nota il senatore di Liberi e uguali, Francesco Laforgia, che conclude: "L'ostruzionismo oscurantista della destra deve finire".(Com)