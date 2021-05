Bielorussia: ambasciata in Canada chiuderà il 10 luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bielorussia chiuderà la sua ambasciata in Canada il primo settembre mentre sospenderà i servizi consolari nel Paese il 10 luglio. Lo ha annunciato in un comunicato la missione diplomatica chiarendo che il governo ha adottato il provvedimento lo scorso 22 maggio. Ad aprile, il ministro degli Esteri Vladimir Makei ha affermato che la Bielorussia chiuderà le ambasciate in diversi paesi, dove il loro lavoro non è accompagnato da sufficienti ritorni economici. (Rum)