Usa: Fauci, è ancora possibile metter fine all’Hiv entro il 2030

- Gli Stati Uniti possono ancora raggiungere l’obiettivo di mettere fine all’epidemia di Hiv entro il 2030, nonostante il rallentamento legato alla pandemia di Covid-19. Lo sostiene il capo consigliere medico della Casa Bianca, Anthony Fauci, direttore dell’Istituto nazionale per le malattie allergiche e infettive (Niaid). Nel corso di un’audizione alla commissione della Camera su Lavoro, Salute e Servizi umani, il virologo ha dichiarato che la lotta all’Hiv degli Stati Uniti non ha fatto passi indietro. “Ovviamente – ha tuttavia sottolineato - l’accesso ai test e ai farmaci è stato reso difficile così come qualsiasi altra cosa, incluse le vaccinazioni per i bambini”. Secondo i dati del governo federale, attualmente circa 1,2 milioni di persone negli Stati Uniti convivono con l’Hiv e circa il 14 per cento di essi non sanno di averlo. Ogni anno sono 38 mila gli americani che contraggono il virus. Nel 2019 l’amministrazione guidata dall’allora presidente Donald Trump ha promesso di metter fine all’epidemia entro il 2030, ma di recente diversi esperti del settore hanno espresso la preoccupazione che l’emergere del Covid-19 abbia reso irrealistico quell’obiettivo.(Nys)