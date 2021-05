Egitto-Qatar: presidente Al Sisi riceve invito dell'emiro Tamim per recarsi a Doha

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi, ha ricevuto oggi al Cairo il ministro degli Esteri, Mohamed bin Abdel-Rahman al Thani, alla presenza di Sameh Shukry, il ministro degli Esteri egiziano, di Abbas Kamel, capo dell'intelligence egiziana, e di Abdullah Al Khulaifi, capo del servizio di sicurezza del Qatar. Lo ha annunciato il portavoce ufficiale della presidenza egiziana, Bassam Radi. Il capo della diplomazia qatariota ha consegnato al Al Sisi una lettera dell'emiro del Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, che ha invitato il capo dello Stato egiziano a recarsi in visita a Doha. Le parti hanno discusso dello sviluppo delle relazioni bilaterali, delle situazioni regionali e internazionali e del coordinamento delle posizioni per servire le aspirazioni dei due Paesi. Da parte sua, il ministro degli Esteri del Qatar "ha apprezzato il ruolo strategico e fondamentale che l'Egitto sta giocando sotto la guida di Al Sisi nel proteggere la sicurezza nazionale araba e difendere le questioni della nazione araba, nonché gli sforzi dell'Egitto per consolidare la sicurezza, la stabilità e lo sviluppo a livello regionale", ha detto il portavoce della presidenza. Da parte sua, Al Sisi ha chiesto al ministro degli Esteri del Qatar di trasmettere i suoi saluti all'emiro Tamim e ha sottolineato il suo auspicio per realizzare progressi in vari campi, al fine di servire gli obiettivi e gli interessi dei due Paesi e due popoli, oltre che a beneficio della sicurezza e della stabilità nella regione araba. (Cae)