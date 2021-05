M5s: Castaldi, da Rousseau totale controsenso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dalle parole di uno dei tre soci dell'Associazione Rousseau emerge il totale controsenso della situazione che la stessa associazione ha creato. Secondo Rousseau Vito Crimi sarebbe titolato a trattare economicamente con Rousseau, ma non lo sarebbe quando si tratta di ricevere i dati degli iscritti al Movimento cinque stelle". Lo afferma, in una nota, il senatore del Movimento cinque stelle Gianluca Castaldi. "Insomma - spiega - da Rousseau anche oggi parole in libertà e scarsa attenzione per il diritto degli iscritti a partecipare alla vita del Movimento cinque stelle. A questo punto è lecito domandarsi: se il rilascio dei dati degli iscritti del Movimento dovesse essere subordinato al raggiungimento di un accordo economico, questo si configurerebbe come trattenimento dei dati a scopo di estorsione? L'ironia si spreca, ma la situazione è oggettivamente grave. Ci auguriamo che l'Associazione Rousseau cessi questa operazione di marketing fatta di quotidiane uscite sulla stampa ai danni degli iscritti al Movimento e restituisca i dati al legittimo titolare". (Com)