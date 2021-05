Roma: assessore Personale, 16 giugno al via prove concorso per 1.512 assunzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 16 giugno inizieranno le prove del concorso bandito da Roma Capitale per l'assunzione di complessive 1.512 unità di personale. "Si comincerà con i dirigenti, poi sarà la volta dei funzionari e alla fine toccherà agli istruttori amministrativi". Lo scrive sulla sua pagina Facebook l'assessore al Personale di Roma Capitale, Antonio De Santis. "Il calendario che stiamo mettendo a punto con il Formez, al quale è affidata la gestione del concorso, prevede circa un mese e mezzo di prove e sarà pubblicato a breve sulla Gazzetta Ufficiale - aggiunge De Santis -. Intanto ringrazio tutti coloro che hanno presentato le domande di partecipazione, specialmente i molti giovani che con il loro interessamento a questi concorsi stanno contribuendo a dare il via a una nuova stagione della pubblica amministrazione. Nel corso di questa consiliatura abbiamo già inserito 6.000 nuove risorse umane nell'amministrazione capitolina, che sono andate a sostituire un pari numero di persone che è progressivamente andato in pensione. Si tratta di un processo fondamentale di programmazione della macchina amministrativa di Roma Capitale, specialmente nella prospettiva dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza che punta sul rafforzamento qualitativo della Pa per rilanciare l'intera economia nazionale. Mi piace ricordare che i finanziamenti sono importanti, ma che non bisogna mai dimenticare che tutto deve passare per le competenze dei tanti professionisti, vecchi e nuovi, che costituiscono e, costituiranno, con sempre maggiore orgoglio l'ente pubblico più grande del Paese, Roma Capitale. In bocca al lupo a tutti", conclude l'assessore. (Rer)