Albania: presidente Meta chiede indagine della Procura su acqua non potabile a Tirana

- Il presidente albanese Ilir Meta ha invitato la Procura a fare chiarezza sulle responsabilità di "coloro che hanno messo a rischio le vite dei cittadini di Tirana" permettendo la fornitura di acqua non potabile nelle case degli abitanti della capitale dell'Albania. Meta, scrive il portale d'informazione "Albanian Daily News", ha evidenziato che i cittadini di Tirana hanno diritto alla protezione della salute tramite i servizi dello Stato che sono pagati con le tasse. "Si tratta di una priorità assoluta, ancora più nel periodo del Covid-19", ha osservato Meta. Il presidente albanese ha puntato il dito in particolare contro il comune di Tirana, che avrebbe "messo in pericolo" le vite dei cittadini "rifornendoli con acqua inutilizzabile secondo i parametri".(Alt)