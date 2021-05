© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rinvio a giudizio di oggi "è un passo avanti compiuto grazie alla determinazione della procura di Roma e della famiglia Regeni. Una sfida che pretende dal governo un impegno concreto per ottenere dall'Egitto rispetto, verità e giustizia". Lo scrive in una nota il deputato Erasmo Palazzotto (Leu), presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Giulio Regeni. (Com)