Turismo: Battisti (Pd), bene Regione Lazio su misure per rilancio settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene la Regione Lazio per il rilancio turistico con una misura che avrà delle importanti ripercussioni anche nella nostra Provincia". Lo dichiara in una nota la consigliera regionale del Lazio Sara Battisti (Pd). "Stanziati 10 milioni di euro per il progetto 'Piú notti più sogni' con il quale la Regione contribuisce alla spesa dei soggiorni turistici nel Lazio. Una campagna di promozione turistica che sposa a pieno il lavoro che mi ha visto coinvolta in prima persona per la valorizzazione delle bellezze della Ciociaria, attraverso i progetti collegati a 'Ripartiamo- tourism' - aggiunge Battisti -. Insieme alle associazioni del territorio e con il contributo delle industrie e delle aziende locali, abbiamo messo a punto la call con lo scopo precipuo conoscere e veicolare le tante ricchezze della provincia di Frosinone. Questa è un'ulteriore occasione per la cittadina di Fiuggi, seconda solo alla città di Roma per numero di posti letto e da sempre polo turistico e strategico a livello regionale - e non so solo. Questo bando rappresenta un grande incentivo per chi ha strutture ricettive: è il momento di lavorare insieme agli stakeholder in vista dell'imminente stagione estiva", conclude Battisti.(Com)