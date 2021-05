Imprese: Ong e fondazioni chiedono all'Onu di interrompere collaborazione con gruppo Bolloré

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quaranta tra organizzazioni non governative e fondazioni hanno inviato una lettera aperta all'Onu chiedendo di interrompere le collaborazioni con il gruppo Bolloré, accusando la società di violare i principi delle Nazioni Unite. Nel messaggio viene accusata soprattutto la società Socfin, di cui il gruppo francese Bolloré è secondo azionista al 38,75 per cento, di incentivare l'appropriazione di terre in Africa e di violare i diritti umani. Socfin è basata nel Lussemburgo e gestisce piantagioni di olio di palma e di alberi della gomma. Al centro della richiesta ci sono anche le accuse rivolte al principale azionisti di Vivendi sull'attribuzione delle concessioni portuali in Africa.(Frp)