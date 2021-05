Algeria: esportazioni prodotti diversi dagli idrocarburi raggiungeranno i 5 miliardi di dollari entro il 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni algerine di prodotti, eccetto il settore degli idrocarburi, potrebbero raggiungere i 5 miliardi di dollari entro la fine del 2021. Lo ha detto oggi il segretario generale del ministero del Commercio, Redouane Allili. "Nonostante le conseguenze della crisi sanitaria del Covid-19, siamo stati in grado di moltiplicare le azioni delle esportazioni, al di fuori del settore degli idrocarburi, il che ci consentirà di raggiungere un importo compreso tra 4,5 e 5 miliardi di dollari entro la fine dell'anno", ha affermato. A tal fine, ha sottolineato che l'Area di libero scambio dell'Africa continentale (Zlecaf) costituisce una “reale opportunità” per il Paese, che potrebbe consentirgli di quintuplicare le sue esportazioni verso i Paesi africani nei prossimi due anni. Allili ha invitato le aziende algerine a cogliere l'opportunità fornite dalla Zlecaf, sfruttando "l'iniziativa di promuovere i vari prodotti destinati all'esportazione". In questo senso, ha specificato che il ministero del Commercio sta attualmente lavorando per rivitalizzare i "business council" con tutti i Paesi africani e per determinare eventuali opportunità che possono aiutare lo sviluppo del commercio inter-africano. (segue) (Ala)