Algeria: esportazioni prodotti diversi dagli idrocarburi raggiungeranno i 5 miliardi di dollari entro il 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni algerine di prodotti, eccetto il settore degli idrocarburi, sono aumentate del 58,83 per cento durante il primo trimestre dell'anno in corso 2021, rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Secondo i dati pubblicati circa dieci giorni fa dal ministero del Commercio, il valore delle esportazioni del primo trimestre ammonta a 870,33 milioni di dollari, contro i 547 milioni di dollari nel corrispondente periodo del 2020, con un incremento del 58,83 per cento, secondo la stessa fonte. Le esportazioni di prodotti al di fuori degli idrocarburi nel periodo gennaio-marzo 2021 hanno rappresentato circa l'11,30 per cento del valore totale delle esportazioni algerine in questo periodo. (Ala)