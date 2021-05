I fatti del giorno - Milano (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Design: inaugurato a Milano con ministro Franceschini l’Adi Museum - Compasso d’Oro - Ha aperto ufficialmente i battenti l’Adi Design Museum - Compasso d’Oro: un museo dedicato alla creatività. Ospita la collezione storica del Compasso d’Oro, ma anche esposizioni permanenti e mostre temporanee e accoglierà convegni, laboratori per i più giovani ed eventi, per diventare un polo culturale, divulgativo e di ricerca, sia per gli esperti del settore che per il grande pubblico. Lo spazio si trova in piazza Compasso d’Oro 1, in corrispondenza di via Ceresio e piazzale Monumentale, in un'area ex industriale oggetto, negli ultimi anni, di un’importante azione di refitting urbano. È stato inaugurato questa mattina, alla presenza del ministro della Cultura Dario Franceschini. “È sempre un giorno di festa quando apre un nuovo museo e ancor più di festa se apre un museo così proiettato verso l’innovazione, così importante e così bello. È un luogo straordinario, che raccoglie la storia del design e della fondazione del Compasso d’Oro, ma contemporaneamente proiettato anche sul futuro”, ha detto Franceschini. “Io vorrei che non ci fosse solo una stagione del design: con l’Adi Museum, la Triennale, le fondazioni, le collezioni e musei privati, noi siamo design tutto l’anno. Il Salone del Mobile è fondamentale, ma prendiamo coscienza che possiamo essere attrattivi nel mondo per la nostra creatività, la nostra capacità di fare impresa, di realizzare e di essere artigiani e al contempo assolutamente creativi. Questa è Milano: lavoriamoci tutti assieme e sono convinto che ricostruiremo una città anche migliore di quella di prima”, ha esortato il sindaco Giuseppe Sala. (segue) (Rem)