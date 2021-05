I fatti del giorno - Milano (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Mobilità: Aci Milano, in Lombardia triplicate le immatricolazioni di auto elettriche in un anno - "L'aumento delle immatricolazioni green è conseguenza degli ecoincentivi del Governo, ma anche il segnale dell'attenzione che gli automobilisti pongono responsabilmente alla sostenibilità ambientale e climatica". Lo afferma in una nota Geronimo La Russa, presidente di Automobile Club Milano, commentando i dati dell'edizione 2021 dell'Annuario statistico Aci secondo cui nel 2020 in Lombardia sono state immatricolate 6.394 auto elettriche, rispetto alle 1.947 del 2019. Sono 2.325 le nuove iscrizioni di vetture elettriche nella Città Metropolitana di Milano, nel 2019 erano state 842. "Un'ulteriore diffusione della mobilità elettrica – evidenzia il presidente Acm - va opportunamente guidata per evitare criticità energetiche e ambientali, nonché discriminazioni sociali a causa dei costi ancora proibitivi". Nel capoluogo lombardo e in provincia le ibride/benzina immatricolate nel 2020 sono state 16.065, le ibride/gasolio 1.382. A farla da padrone sono comunque sempre le auto alimentate a benzina con 43.840 nuove iscrizioni, 16.806 il dato relativo ai diesel. In un mercato che a causa della pandemia ha toccato il livello più basso degli ultimi vent'anni, nel 2020 a Milano e provincia le immatricolazioni di vetture benzina/gpl sono state 4.106, quelle di benzina/metano 35, quelle alimentate gpl 197. (Rem)