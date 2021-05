© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina-Taiwan: Covid, Pechino “pronta a inviare vaccini ai compatrioti" - La Cina "è pronta a prendere accordi rapidi per fornire i suoi vaccini ai compatrioti di Taiwan e così aiutare la popolazione dell'isola nel contenimento della pandemia di Covid-19". Lo ha dichiarato il portavoce dell'Ufficio cinese per gli affari di Taiwan, Zhu Fenglian, annunciando che Pechino è disponibile a inviare aiuti vaccinali e medici specialisti a Taipei. "Se necessario, siamo anche pronti a considerare attivamente l'invio di esperti a Taiwan per fornire consulenza in merito al controllo dell'epidemia", ha detto il portavoce. La proposta arriva una settimana dopo che Pechino aveva avanzato una proposta simile, bocciata tuttavia dal Consiglio degli affari continentali di Taiwan, secondo cui si trattava di "un tentativo cinese per dividere il popolo taiwanese". I difficili rapporti tra Pechino e Taipei riguardo il dossier Covid si sono riflessi anche nella mancata partecipazione di Taiwan all'Assemblea mondiale della sanità (Wha), l'organismo che stabilisce la politica dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). (segue) (Res)