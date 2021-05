© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Corea del Sud: ministro Esteri, non commentiamo affari interni della Cina - La Corea del Sud si è sempre astenuta dal commentare questioni che riguardano gli affari interni della Cina, e questa posizione si è riflessa nel comunicato congiunto con gli Stati Uniti diramato al termine dell’incontro a Washington tra i presidenti Moon Jae-in e Joe Biden. Lo ha dichiarato oggi in conferenza stampa il ministro degli Esteri di Seul, Chung Eui-yong, in risposta a una domanda sull’assenza di riferimenti alle violazioni dei diritti umani nello Xinjiang e a Hong Kong nel documento diffuso al termine del vertice alla Casa Bianca. Nel comunicato le parti fanno invece appello per un miglioramento della situazione dei diritti umani in Corea del Nord. Tale riferimento, secondo Chung, è legato al fatto che la Corea del Sud “è direttamente coinvolta” nelle questioni di Pyongyang. La menzione alla situazione nello Stretto di Taiwan, per il ministro, è invece dovuta “all’importanza di mantenere la pace e la stabilità regionale in senso generale”. “Siamo pienamente consapevoli dell’eccezionalità delle relazioni tra Cina e Taiwan. La posizione del nostro governo non è cambiata: vogliamo ribadire che la pace e la stabilità regionali sono il desiderio comune condiviso con chiunque nell’area”, ha affermato Chung. (segue) (Res)