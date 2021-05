I fatti del giorno - Roma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma 2021: sabato in piazza a Ostia i gazebo del M5s - Partono da Ostia, sabato prossimo, i gazebo del Movimento 5 stelle nell'ambito della campagna elettorale a sostegno della sindaca uscente Virginia Raggi che tenta il bis alla guida del Campidoglio. In attesa del primo evento con i militanti del territorio, in programma per l'8 giugno in un ristorante del litorale, in questo fine settimana a termine di un ciclo di incontri è atteso ai gazebo il passaggio di consiglieri capitolini e municipali, oltre che di parlamentari. In un post su Facebook il consigliere capitolino del M5s, Paolo Ferrara, scrive: "Sarà il giorno dell'orgoglio e scenderemo tutti in campo dalle 17:00 alle 22:00. Lo facciamo sabato 29 maggio: i nostri gazebo saranno a piazza Anco Marzio, tutti insieme, e ospiteranno esperti, portavoce, simpatizzanti e cittadini per parlare di temi ma soprattutto di quanto è stato fatto da questa amministrazione. La campagna informativa sulle ‘cose fatte nel decimo’ termina con un grande evento a Piazza Anco Marzio e, come sempre, sarà possibile approfondire tramite i nostri volantini tematici, con la proiezione di video direttamente sotto i gazebo, tramite il vostro telefonino puntando i Qr code che abbiamo stampato sui nostri pannelli espositivi o parlando con le persone che in questi anni hanno lavorato sui temi. Parleremo dei conti in regola, di ambiente e spiagge, tratteremo i temi dell’inclusione sociale, della scuola, affronteremo le questioni del commercio, della cultura e del turismo e ci soffermeremo sulle strade nuove. Lo abbiamo sempre detto che il cambiamento non si può fermare". (segue) (Rer)