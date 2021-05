I fatti del giorno - Roma (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pomezia: il 17 giugno riapre lo Zoomarine, 25 eventi in programma e al via Museo del selfie - Il 17 giugno riaprirà al pubblico Zoomarine, il parco a tema tra i più grandi in Italia, alle porte della Capitale. Tra piscine, attrazioni meccaniche e acquatiche, dimostrazioni con gli animali, lo show dei tuffatori, scivoli acquatici e 6 piscine dedicate ad un pubblico di tutte le età, saranno nel complesso saranno 25 gli eventi in programma per la stagione estiva. Tra le novità di quest’anno il lettino incluso (fino ad esaurimento disponibilità) nel biglietto di ingresso al Parco. Per le giornate del 17 e il 18 giugno Zoomarine mette a disposizione per bambini e ragazzi fino ai 16 anni di età, accompagnati da un adulto pagante, l’ingresso al Parco gratuito acquistando i ticket sul sito internet. Tra le novità annunciate per la stagione 2021 l’apertura del Museo del selfie: un percorso di 400 mq con 25 postazioni (aperte e sanificate) in cui i visitatori potranno scattarsi inusuali foto senza limiti. "Cadere nel vuoto da un grattacielo - si legge sul sito di Zoomarine - nuotare in una vasca colorata con 15mila palline, camminare a testa in giù sul soffitto di casa: sono solo alcune delle opzioni possibili nel nuovissimo Museo del selfie di Zoomarine". Come opzione inoltre i visitatori potranno anche prenotare un servizio fotografico a cura di esperti fotografi professionisti, per costruire gli scatti migliori per renderla unica e virale". "Abbiamo il dovere di guardare al futuro con fiducia ed ottimismo, e per questo che, Zoomarine e il Gruppo The Dolphin Company, stiamo organizzando una stagione ricca di sorprese e novità. Il nostro Museo del selfie sarà il primo in Italia ed è solo uno dei grandi progetti che Zoomarine ha messo in campo per questa stagione, con l’obiettivo di ritornare ad educare e divertirci in sicurezza", spiega la direzione operativa e di Sviluppo del parco. I visitatori avranno, infatti, l’opportunità di apprendere storia e cultura del selfie proprio con un percorso ludico e didattico di un vero museo. La riapertura sarà accompagnata ad un attento e scrupoloso controllo delle disposizioni anti covid: ingressi contingentati, mascherine, gel per sanificare le mani, distanziamento, mascherine, sanificazione, misurazione della temperatura all’ingresso e la raccomandazione di prenotare online tutti i servizi saranno le parole d’ordine per l’estate 2021. (segue) (Rer)